İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesi Yaralı bir Filistinlinin taşınması Mescid girişinde havai fişeklerin patlaması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.
Görüntü Dökümü:
İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesi
Yaralı bir Filistinlinin taşınması
Mescid girişinde havai fişeklerin patlaması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.