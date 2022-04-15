İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Haberler

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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

AA - Güncel
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Görüntü Dökümü: İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesi Yaralı bir Filistinlinin taşınması Mescid girişinde havai fişeklerin patlaması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Görüntü Dökümü:

İsrail polisinin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesi

Yaralı bir Filistinlinin taşınması

Mescid girişinde havai fişeklerin patlaması KUDÜS - İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

AA / Güncel

İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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