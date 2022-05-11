İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi - Haberler

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İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail polisi: Kudüs'te saldırıda bulunan bir şüpheli etkisiz hale getirildi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "İsrail polisine saldırıda bulunduğu" ileri sürülen bir kişinin İsrail güçlerince ateş açılarak "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "İsrail polisine saldırıda bulunduğu" ileri sürülen bir kişinin İsrail güçlerince ateş açılarak "etkisiz hale getirildiği" bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir'in Kattanin Çarşısı'nda bir şüphelinin, "bölgede bulunan İsrail polislerine saldırdığı" ileri sürüldü.

"Buna karşılık polisin ateş açtığı bu kişi olay yerinde etkisiz hale getirildi. Güçlerimiz ise saldırıda zarar görmedi." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, söz konusu kişinin kimliğine ve saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın kapıları kapattı

Öte yandan, olayın ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek burada ibadet eden Müslümanlara müdahale etti.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya açılan kapıları giriş-çıkışlara kapattı.

Olayın, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da Aljazeera'nın deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'yi başından vurarak öldürmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Katar merkezli Aljazeera kanalının muhabiri Ebu Akile, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Doğu Kudüs, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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