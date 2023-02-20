İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Güncel Haberler İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 73 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Gruptakilerin baskın sırasında Harem-i Şerif'teki Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, İsrail polisinin de bu esnada, Filistinlilere Mescid-i Aksa'ya giriş kısıtlaması getirdiği kaydedildi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor. Kaynak: AA / Güncel İsrail Aksa Güncel Haberler

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