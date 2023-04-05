İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli çocuğu silahla yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bir güvenlik aracına molotofkokteyli atmaya çalıştığı iddiasıyla 15 yaşındaki Filistinli çocuğu silahla yaraladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde bir grup genç bölgedeki Yahudi yerleşimcileri korumak için dolaşan güvenlik aracına taş attı.

Bölgede bulunan İsrail polisi, güvenlik aracının kapısını açıp molotofkokteyli atmaya çalıştığını iddia ettiği 15 yaşında Filistinli bir çocuğu silahla yaraladı. Yaralı çocuk, gözaltına alındıktan sonra tedavi için bir sağlık merkezine götürüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) nedeniye Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları nedeniyle Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini destekleyen açıklamalar yapmıştı.