İsrail Polisi, İran İçin Casusluk Yapan İki Kişiyi Gözaltına Aldı

TEL İsrail polisi, İran'a bilgi aktardığı, casusluk yaptığı suçlamasıyla 2 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

İsrail Polis Sözcülüğü ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten yapılan açıklamaya göre İsrail polisi, Tel Aviv'de yaşayan 27 yaşında kişiyi İran adına casusluk yaptığı suçlamasıyla gözaltına aldı.

İsrail polisi, şüphelinin kritik ve stratejik yerler, siyasilerin evlerini fotoğraflayarak iletişimde olduğu İran birimlerine gönderdiği, bunun karşılığında kripto parayla binlerce dolar değerinde ödeme aldığını duyurdu.

Öte yandan, diğer bir dosyada da İran adına casusluk yapan yine 27 yaşında ikinci bir kişinin daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Faaliyetleri için ikinci bir telefon kullandığına işaret edilen şüphelinin, yolların, stratejik noktaların fotoğraflarını çektiği, bazı kişileri takip ettiği ve İran adına casusluk yapmakla suçlandığı belirtildi.

Basındaki haberlere göre İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bugüne sanal ortamlarda İran istihbarat birimlerinin ajanlık faaliyetleri için devşirdiği 35 kişinin 25 ayrı soruşturmada gözaltına alındığını aktardı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara katılarak, 22 Haziran'da İran'daki üç nükleer tesise sığınak delici bombalarla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının yanı sıra İran'dan İsrail'e doğru balistik füze ve insansız hava aracı saldırıları da sürüyor.