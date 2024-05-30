İsrail Polisi Gazze Protestosuna Müdahale Etti, 6 Gözaltı

İsrail polisinin, Hayfa kentinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların protesto edildiği gösteriye müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, bir grup gösterici, Hayfa kentinde Gazze'yle dayanışma ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

İsrail polisi, "yasa dışı toplantı" olduğunu iddia ederek gösteriye müdahale etti. Atlı polislerin de kullanıldığı müdahalede bazı göstericiler gözaltına alındı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin bazı göstericileri iterek yere düşürdüğü, gözaltı sırasında birini ise tekmelediği görüldü.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla 6 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.