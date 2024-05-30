Üye Girişi
Haberler

İsrail Polisi Gazze Protestosuna Müdahale Etti, 6 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisinin, Hayfa kentinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların protesto edildiği gösteriye müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail polisinin, Hayfa kentinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların protesto edildiği gösteriye müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, bir grup gösterici, Hayfa kentinde Gazze'yle dayanışma ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

İsrail polisi, "yasa dışı toplantı" olduğunu iddia ederek gösteriye müdahale etti. Atlı polislerin de kullanıldığı müdahalede bazı göstericiler gözaltına alındı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, polisin bazı göstericileri iterek yere düşürdüğü, gözaltı sırasında birini ise tekmelediği görüldü.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, "kamu düzenini bozdukları" iddiasıyla 6 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title