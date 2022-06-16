İsrail polisi: Gazeteci Ebu Akile'nin cenaze töreninde yaşananlar "karmaşık bir olaydı" İsrail güçlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde yaşanan ve büyük tepki çeken polis şiddetine ilişkin soruşturma yürüten İsrail polisi, hadiseyi "karmaşık bir olay" olarak tanımlamakla yetindi. İsrail güçlerinin öldürdüğü Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenazesinde yaşanan ve büyük tepki çeken polis şiddetine ilişkin soruşturma yürüten İsrail polisi, hadiseyi "karmaşık bir olay" olarak tanımlamakla yetindi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesi sırasında polisin faaliyetlerine ilişkin saha araştırmasının özetlenerek, Emniyet Genel Komiserliğine sunulduğu" belirtildi. İç Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'in de bulgulardan haberdar edildiğini kaydeden İsrail polisi, yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarını ise kamuoyuyla paylaşmadı. Açıklamada, İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Şabtai'nin de değerlendirmelerine yer verildi. Şabtai, "Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni karmaşık bir olaydı. Sert görüntülere kayıtsız kalmak mümkün değil." ifadelerini kullandı. İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Şabtai, şöyle devam etti: "İsrail polis memurlarına güveniyorum. Talimatlarım doğrultusunda polis, gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için dersler çıkarmak ve operasyonel eylemleri iyileştirmek amacıyla kuvvetlerimizin sahadaki davranışlarını araştıracak." Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu. İsrail polisinden cenazeye saldırı İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun düşme tehlikesi yaşaması uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Eski Şehir'de ve çevresinde cenazeye katılmak için toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullanmıştı. AA / Mücahit Aydemir - Güncel İsrail Güncel Haberler

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