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Son dakika haberi! İsrail polisi, Filistinli genci vurdu

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Güncel
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Son dakika haber... - İsrail polisi, Filistinli genci vurdu Kudüs'te İsrail polisi, Filistinli genci vurarak ağır yaraladı.

- İsrail polisi, Filistinli genci vurdu

KUDÜS - Kudüs'te İsrail polisi, Filistinli genci vurarak ağır yaraladı.

İşgal altındaki Kudüs'te İsrail polisinin Filistinlilere saldırıları sürüyor. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gencin 35 yakındaki bir İsrailliyi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, Filistin kaynakları ise İsrailli 2 kişinin silahsız olan Filistinli kişiye saldırdığı anlara ait görüntüler paylaştı. Görüntülerde 2 kişinin, Filistinli genç ile tartışma yaşadığı ve daha sonra Filistinli gencin yere düştüğü anlar yer alıyor. Olay yerinin kalabalıklaşması sonrası gelen İsrail polisi ise Filistinli genci vurarak ağır yaralıyor.

Son dakika haberi! İsrail polisi, Filistinli genci vurdu

Son dakika haberi! İsrail polisi, Filistinli genci vurdu

Son dakika haberi! İsrail polisi, Filistinli genci vurdu

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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