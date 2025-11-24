İsrail Polisi, Filistinli Çocukların Kültürel Etkinliğine Baskın Düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin Ulusal Tiyatro Salonu'nda çocuklar tarafından düzenlenen kültürel etkinliğe baskın düzenleyerek son verdi.

Kudüs'teki Filistin Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail polisi, çocuklar için hazırlanan bir etkinliği başlamasından kısa bir süre sonra durdurdu.

"Salona sürpriz şekilde birden giren İsrail polisi, gösterilerini yapan çocuklara sahneden inmelerini istedi" denilen açıklamada, ani baskın ve polisin tutumunun çocuklar arasında korkuya yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada, polisin salondaki ailelerin çocuklarını alarak orayı terk etmelerini istediği ve ardından "Filistin yönetiminin gözetiminde yapıldığı gerekçesiyle" kültürel faaliyete son verildiği kaydedildi.

Söz konusu faaliyetin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla durdurulduğu ve karar yazısının tiyatro sahnesinin duvarına içeri giren İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) unsurları tarafından asıldığı belirtildi.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin kültür - sanat, ekonomi ve spor içerikli etkinliklerine sürekli engellemeler getiriyor.

Filistinliler, bu ve benzeri yasakların İsrail'in Mescid-i Aksa dahil Doğu Kudüs'ün, İslami ve Arap kimliğini yok ederek Yahudileştirilmesi yönündeki yoğun çabalarının bir parçası olduğunu vurguluyor.