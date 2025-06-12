İsrail Polisi, Ezanlara Yaptırım Raporu Düzenledi

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, Ramle ve Lid kentlerindeki camilerde ezanların susturulmasına yönelik inceleme başlatıldı ve yaptırım raporu düzenlendi.

İsrail polisi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenledi.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Ramle ve Lid (Lod) kentlerindeki camilerden okunan ezanlar nedeniyle gürültü şikayeti yapıldığı gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

"Ulusal Güvenlik Bakanı'nın direktifleri doğrultusunda" hareket edildiği belirtilen açıklamada, bölge güvenlik yetkililerine Polis Çevre Koruma Birimi ile işbirliğinde denetleme talimatı verildiği kaydedildi.

Talimatın, camilerin yakınında yaşayanlardan gelen şikayetler nedeniyle verildiği öne sürüldü.

Bu kapsamda İsrail polisinin, 3 cami hakkında "nüfusa zarar verebilecek şekilde ezan okunduğu" gerekçesiyle yaptırım raporu düzenlendiği belirtildi.

Ben-Gvir, okunan ezanlar için "mantıksız gürültü" demişti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aralık 2024'te, özellikle Araplar ile Yahudilerin karışık olarak yaşadığı kentlerde bulunan camilerdeki hoparlörlere el konulması talimatı vermişti.

Ben-Gvir, X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail halkını rahatsız eden, camilerdeki hoparlörlerden kaynaklanan mantıksız gürültünün azaltılmasına yönelik bir politikaya öncülük etmekten gurur duyuyorum." ifadelerine yer vermişti.

Batı ülkelerinin ve bazı Arap ülkelerinin ezan sesine kısıtlama getirdiğini belirten Ben-Gvir, kendisinin de böyle bir yasak getirilme arzusunda olduğuna işaret etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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