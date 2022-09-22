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İsrail polisi: Batı Şeria'daki bıçaklı saldırıda 3 İsrailli yaralandı

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İsrail polisi: Batı Şeria'daki bıçaklı saldırıda 3 İsrailli yaralandı

İsrail polisi, Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığını ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail polisi, Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 İsraillinin yaralandığını ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın orta kesimindeki Yahudi yerleşim birimi Modiin kavşağı yakınında bıçaklı saldırı ihbarı üzerine polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Olayda 3 İsraillinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, saldırganın İsrail polisi tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Polisin açıklamasında, saldırganın kimliği ve olayla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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