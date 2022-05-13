İsrail polisi Al Jazeera muhabirinin cenaze töreni öncesinde Kudüs'teki güçlerini artırdı

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreni öncesinde Kudüs'teki güçlerini artırdığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, İsrail polis güçlerinin Ebu Akile'nin öğleden sonra gerçekleştirilecek cenaze töreni için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ve Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

Öte yandan, Kudüs'teki Ulusal ve İslami Güçler, bir günlük grev ve yas ilan ettiklerini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, cuma namazını Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Fransız Hastanesi meydanında kılma çağrısında bulunuldu.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

AA / Güncel