İsrail Polisi, Aktivisti Gözaltına Alırken Darbetti

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait boruları sökme girişiminde bulunan gaspçı İsraillere engel olmaya çalışan ve ABD vatandaşlığı da bulunan İsrailli bir aktivisti darbederek gözaltına aldı.

Yerel basında yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Ürdün Vadisi'ndeki bir bölgede bedevi köyüne giden boruları kazarak tahrip etmeye çalıştı.

Aralarında yabancıların da olduğu bir grup aktivist, gaspçı İsraillilere engel olmak için bölgeye geldi. Bunu üzerine gaspçı İsrailliler, İsrail polisi ve ordusunu arayarak bölgeye çağırdı.

İsrail polisi ve askerleri, gaspçı İsraillilere müdahale etmek yerine aktivistleri hedef aldı.

Bölgeye gelen İsrail polisi, ABD vatandaşlığı da bulunan Dean Tulkoff isimli İsrailli aktivisti darbederek gözaltına aldı.

Olay anına ait Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformunda yayımlanan görüntüde, İsrail polisinin Tulkoff'u gözaltına almak isterken yere zorla yatırıp darbettiği görülüyor.

Tulkoff'un, "Vurma, beni boğuyorsun" diye bağırmasına rağmen İsrail polisinin darbetmeye devam ettiği kameraya yansıyor.

İsrail askerlerinin ise polisin müdahalesine engellemek isteyen diğer aktivistlere izin vermediği dikkati çekiyor.

Polisin bir süre darbettiği Tulkoff'u yerde sürükleyerek götürdüğü görüldü.

İsrail polisi ve askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gaspçı İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına göz yumduğu belirtiliyor.