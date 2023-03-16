İsrail Polis Şefi Shabtai: 'Ben-Gvir polisin işine müdahale ediyor'

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polisin işine müdahale ettiği yönünde açıklamada bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai Yüksek Mahkeme'ye ifade verdi.

Shabtai, ifadesinde, "Ben-Gvir polisin işine müdahale ediyor. Profesyonelce alınan kararların aksine, emniyet güçlerine birkaç evin yıkılması yönünde talimat verdi." dedi.

Aşırı sağcı Bakan'ın, İsrail'de yargı düzenlemesine karşı 9 Mart'ta yapılan protesto gösterileri için de müdahalede bulunduğunu belirten Shabtai, Ben-Gvir'in emniyet müdürleriyle irtibata geçtiğine dikkati çekti.

Ben-Gvir'in İsrail polisiyle sürtüşmesi

Ben-Gvir, 9 Mart'ta özellikle Tel Aviv ve İsrail genelinde hükümetin politikalarına karşı kitlesel sivil itaatsizlik protestolarına sert müdahale etmeyi reddeden Tel Aviv Polis Şefi Amichai Eshed'i görevden almıştı.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise ertesi günü 10 Mart'ta, Eshed'in görevden alınmasında yasal sürece uyulmadığı gerekçesiyle kararın dondurulması talimatını vermişti.

İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ise, "Tel Aviv Polis Şefi Amichai Eshed'in görevden alınması kararı ve zamanlaması konusunda hata yaptım. Başsavcı'nın konuyla ilgili verdiği kararı kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcı Baharav-Miara'nın kararı üzerine Tel Aviv Polis Şefi Eshed, görevinde kalmıştı.

Ben-Gvir'in geçen hafta Tel Aviv'de protestolara daha sert müdahale talebinin polis komuta kademesi tarafından uygulanmamasına ilişkin, "Polis o gün talimatlarıma uymadı. Ne istiyorlarsa onu yapıyorlar, bu böyle gitmeyecek." sözleri basına yansımıştı.