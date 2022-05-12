İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek - Haberler

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İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek

AA - Güncel
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İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek

İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Birleşik Arap Listesi, daha önce Başbakan Naftali Bennett hükümetinden desteklerini dondurma kararını değiştirerek hükümete yeniden destek verme kararı aldı.

İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Birleşik Arap Listesi, daha önce Başbakan Naftali Bennett hükümetinden desteklerini dondurma kararını değiştirerek hükümete yeniden destek verme kararı aldı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluşan Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas yaptığı açıklamada, Bennett hükümetine yeniden destek vereceklerini duyurdu.

Koalisyon anlaşmalarının uygulanmasına imkan tanımak amacıyla hükümete destek için geri dönüş kararı aldıklarını kaydeden Abbas, Birleşik Arap Listesi'nin ülkedeki Arap toplumunun çıkarlarını gözeterek koalisyon hükümetine katıldığını dile getirdi.

Abbas, İsrail'deki Arap nüfusuna çözümler sunmak amacıyla siyasi ortaklığa başladıklarını ifade etti.

Parlamentonun feshine ilişkin tasarı, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi tarafından sunulmuştu. Tasarının dün oylanması beklenirken, Likud tasarıyı çekme kararı almıştı.

Parlamento'da 6 sandalyeye sahip olan Ortak Arap Listesi, Likud'un başını çektiği muhalefet, Bennett hükümetinin düşürülmesi için gensoru aleyhinde oy kullanmış bunun gerekçesini Netanyahu'yu yeniden iktidara taşıyacak bir adımın atılmayacağı gibi Bennett hükümetinin desteklenmeyeceği şeklinde belirtmişti.

Parlamento'da 9 Mayıs'taki hükümetin düşürülmesi planı, 52 evet oya karşılık 61 oyla reddedilmişti.

AA / Güncel

Koalisyon, Başbakan, İsrail, Arap, Güncel, Haberler

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