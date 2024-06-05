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İsrail Parlamentosu'nda İsrailli Esirlerin Serbest Bırakılması Talebi

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İsrail Parlamentosundaki 70 milletvekili, İsrailli esirlerin ailelerinin serbest bırakılmasını talep eden kampanyayı imzaladı. Kampanya, Binyamin Netanyahu hükümetinin anlaşmayı onaylamasını hedefliyor.

İsrail Parlamentosundaki 120 milletvekilinden 70'i, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin, Binyamin Netanyahu hükümetinden yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik mevcut anlaşmayı onaylamasını talep eden imza kampanyasını imzaladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrailli esirlerin ailelerinden oluşan bir grup gencin, milletvekillerini, yakınlarının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı Netanyahu hükümetinin onaylamasını talep eden kampanyayı imzalamaya ikna etmek amacıyla Parlamento binasına geldiği belirtildi.

Haberde, gençlerin şu ana kadar kampanya üzerinde 70 milletvekilinin imzasını toplamayı başardığı ve bugün de toplam 120 milletvekilinden 100'ünün imzasını alma hedefiyle çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Bazı partilerin tüm milletvekillerinin kampanyayı imzalayarak anlaşmaya "tam destek" verdiklerini ifade ettiği aktarılan haberde, kampanyayı imzalayan partilerin Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik (8), İsrail hükümetinde koalisyon ortağı ŞAS (11), Birleşik Tevrat Yahudiliği (7), Yair Lapid'in liderliğindeki Bir Gelecek Var (24), Ortak Arap Listesi (5), Arap Değişim Cephesi (5) ve İşçi Partisi (4) olduğu ifade edildi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm (7), Avigdro Lieberman liderliğindeki Evimiz İsrail (6) ve Netanyahu liderliğindeki Likud (32) partilerinin bazı milletvekillerinin anlaşmayı desteklerini ifade ettiği, bazı milletvekillerinin ise "sınırlı desteklediği" belirtilen haberde, anlaşmaya destek vermeyi reddeden tek partinin ise Parlamentoda 5 sandalyesi bulunana aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in başkanlığındaki Yahudi Gücü olduğu aktarıldı.

Genç grubu yaptıkları açıklamada, bu adımın Parlamentoda bir birlik anını temsil ettiğini çünkü çok çeşitli parti ve sektörlerden temsilcilerin esirlerin salıverilmesini ve evlerine geri döndürmeyi amaçlayan adımı desteklediği ifade edildi.

Anlaşmaya verdikleri desteğin "önemli" olarak nitelendirildiği Likud milletvekillerinin isimlerinin de yayınlandığı açıklamada, bu isimler arasında Tarım Bakanı Avi Dichter, İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Savunma Bakanı Yoav Galant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Meclisteki koalisyon başkanı Ofir Katz'ın yer aldığına işaret edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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