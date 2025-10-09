İsrail, Özgürlük Filosu Üyelerini Uluslararası Sularda Alıkoydu

İsrail'in uluslararası sularda yasa dışı alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyelerinin, avukatlarıyla görüştürülmediği ve 2 gün içinde duruşmaya çıkarılmasının beklendiği bildirildi.

Filodan yapılan açıklamada, filonun hukuki sürecini yürüten İsrailli hak örgütü "Adalah" avukatlarının, İsrail'in alıkoyduğu filo gönüllülerinin ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakledildiğini doğruladığı belirtildi.

Gönüllüleri temsil eden avukatların, Aşdod Limanı'na cep telefonu sokmalarına izin verilmediği ve alıkonulan 145 kişinin tamamıyla görüşmelerinin engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, görüşülebilen bazı kişilerin alıkonulma sırasında İsrail askerlerince şiddete maruz bırakıldığı kaydedildi.

Filodan alıkonulanların 2 gün içinde duruşmaya çıkarılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "Hukuk ekipleri, acil erişim taleplerini yinelemekte ve duruşmalar için hazır beklemekte." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, hak örgütü Adalah'ın avukatlarının, tüm duruşmalarda hazır bulunma taleplerini resmen ilettiği bildirildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu

İtalya'dan yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition), Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekneyle Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu filoya 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu saldırdı.

Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular, İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkondu.

İsrail ordusu, 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırarak gemilerdeki yolcuları alıkoymuş, "sınır dışı" işlemlerinin ardından yüzlerce aktivistin tamamına yakını ülkelerine dönmüştü.