İsrail Özel Güçlerinden Filistinli Tutuklulara Baskın

İsrail"özel güçleri", İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği saldırılar sırasında sevinç gösterisi yaptıkları iddiasıyla hapishanedeki Filistinlilerin kaldığı hücrelere baskın düzenledi.

İsrail hapishane hizmetlerinin Instagram hesabında yayımlanan görüntülere göre, İran'ın İsrail'e füzelerle düzenlediği saldırılar sırasında tutuklu Filistinlilerin sevinç gösterisi yaptığı iddiası üzerine, tam teçhizatlı "Masada" adlı özel birimin uzun namlulu silahlarla hücrelere girdiği görüldü.

Görüntülerde, özel güçlerin baskın sırasında tutuklulara bağırdığı, bazılarını yere yatırarak ellerini ters kelepçelediği ve gözlerini bağladığı kameralara yansıdı.

İsrail özel güçlerinin baskını esnasında Filistinli tutukluların korku dolu anlar yaşadığı dikkati çekti.

Elleri kelepçeli ve gözleri bağlı tutukluların, askerler eşliğinde bulundukları yerden götürüldüğü kaydedildi.

Paylaşılan görüntülerin açıklamasında, baskının, İsrail Hapishaneler Komiseri Haham Kobi Yakovi'nin yönetiminde ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar da AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail hapishane hizmetlerinin son günlerde Filistinli tutuklulara "vahşi saldırılar" gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran'ın İsrail'i fırlattığı füzeleri kutladıkları iddiasıyla onlardan intikam almak için hücrelerine baskın düzenlediğini aktaran Neccar, "İsrail güçlerinin, polis köpekleri eşliğinde tutukluların hücrelerine düzenlediği baskınlarda Filistinlileri kelepçeledikten sonra onlara cop ve göz yaşartıcı gazla saldırdığını" anlattı.