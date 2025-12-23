Haberler

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı Filistinli kurtarılamadı

İsrail ordusunun Batı Şeria'da yaraladığı 33 yaşındaki Yusuf Ömer Akil'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Ekim 2023'ten bu yana artan saldırılar ve baskınlar sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin geçen hafta, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabası yakınlarında "Ayrım Duvarı"nı (Utanç Duvarı) geçmeye çalışan Yusuf Ömer Akil'i yaraladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 33 yaşındaki Akil'in kurtarılamadığı kaydedildi.

AA'ya konuşan yerel kaynaklar ise Akil'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kenti sakinlerinden olduğu ve çalıştığı yere gittiği sırada vurulduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
