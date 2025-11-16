İsrail Ordusunun Yabed Kasabasına Baskınları 9. Gününde

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Yabed kasabasına yönelik baskınını 9'uncu gününde de sürdürdü.

Yabed Belediye Başkanı Emced Atatıra, AA muhabirine yaptığı açıklamada 8 Kasım'dan bu yana kasabaya yönelik baskının devam ettiğini, İsrail askerlerinin ana girişleri toprakla kapatarak giriş çıkışlara kısıtlama getirdiğini söyledi.

Atatıra, askerlerin kasabadaki 5 evi, ev sahiplerini zorla dışarı çıkardıktan sonra askeri kışlaya çevirdiğini, bazı evlere keskin nişancı yerleştirdiğini ve sokak aralarında sürekli olarak askeri araçların devriye gezdiğini kaydetti.

Belediye Başkanı, öğrencilerin okullara gidememesi nedeniyle çevrim içi eğitime geçildiğini aktardı.