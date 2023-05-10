İsrail ordusunun vurduğu Gazze'den bir dizi roket fırlatıldı

İsrail ordusunun bugün yeniden vurduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir dizi roket fırlatıldı.

Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra İsrail'de başkent Tel Aviv, Usdud (Aşdod), Askalan (Aşkelon), Rishon LeTsiyon gibi büyük kentler dahil birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı.

Gazze'den atılan bazı roketlerin İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv semalarında patlama sesleri duyuldu. İsrail'in en büyük hava terminali Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda bazı seferler durduruldu. İnişe geçmeye hazırlanan bir uçaktan ise havada tur atması istendi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Gazze'den atılan bir roketin Sderot kentinde boş bir eve düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını duyurdu. Gazze'den İsrail yönüne 100'den fazla roket atıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bugün yeniden bazı alanları vurmuştu. İsrail ordusu," Gazze'de roket ve havan atılan noktaları top atışı ve havadan vurduğunu" duyurmuştu.