İsrail Ordusunun Tubas'taki Baskınında 150 Filistinli Yaralandı

Güncelleme:
İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde gerçekleştirdiği baskın sonucunda 150'den fazla Filistinli yaralanırken, 350 evin baskına uğradığı bildirildi. Tubas Valisi, bölgedeki altyapının tahrip edildiğini ve birçok kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas'tan dördüncü günde çekilirken 150 Filistinliyi yaraladı, bölgenin altyapısını tahrip edip Filistinlilerin evlerine zarar verdi.

Tubas Valisi Ahmed el-Esad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tubas kentinin yanı sıra Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'nda 26 Kasım'da başlayan İsrail baskını hakkında bilgi verdi.

İsrail ordusunun Tubas kenti ve çevresindeki bölgelerden tamamen çekildiğini belirten Esad, Filistinlilere ait 350 eve baskın düzenlendiğini, altyapıya zarar verildiğini ve Tammun beldesinde su şebekesinin tahrip edildiğini ifade etti.

Esad, "İşgal ordusu vilayet genelinde tüm bölgelerden çekilerek askeri bölgeye çevirdiği evleri boşaltırken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

İsrail ordusunun baskını sırasında yaralanan Filistinlilerin sayısının 150'nin üzerinde olduğunu belirten Esad, bu kişilerin çoğunun İsrail askerleri tarafından darbedildiğini söyledi.

Esad, yaralanan Filistinlilerden 100'ünün Türk Hastanesi'ne kaldırıldığını, bunlar arasında 85 yaşında bir Filistinlinin bulunduğu ve Faria Mülteci Kampı'nda bir kişinin asker köpeğinin saldırısına uğradığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun Apache saldırı helikopterlerini kullanarak baskınlar sırasında Tammun beldesi ve Faria Mülteci Kampı'na ateş açtığını kaydeden Esad, bazı binaların saldırılarda vurulduğunu aktardı.

Esad, İsrail'in baskınında 200'den fazla Filistinli gözaltına alınırken bir kısmının bırakıldığını ve halen yaklaşık 70 kişinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Tammun Belediye Başkanı Samir Beşarat ise İsrail ordusunun bölgeden tamamen çekildiğini, askeri noktaya dönüştürülen evleri boşalttığını ve 6 kişinin halen gözaltında olduğunu ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine 26 Kasım'da kapsamlı bir saldırı başlattığını duyuran İsrail ordusu, kente Arapça "Bölgeniz terör yuvası haline geldi. İsrail ordusu buna kayıtsız kalamaz, böyle devam ederse sonunuz Cenin ve Tulkerim gibi olur." yazılı tehdit içeren ilanlar atmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Haberler.com
