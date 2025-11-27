İsrail Ordusunun Suriye'ye Yönelik Topçu Saldırısı

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra iline bağlı doğu Tel el-Ahmar bölgesini topçu ateşiyle hedef aldığı bildirildi.

Suriye'nin resmi devlet televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın Tel el-Ahmar bölgesine topçu atışı gerçekleştirdi.

Haberde, İsrail'in saldırısının Suriye'nin egemenliğine yönelik yeni bir ihlal olduğu ifade edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediği bilgisini vermişti.