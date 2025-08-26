İsrail Ordusunun Suriye'deki Saldırısı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilinde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırının, Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'deki artan çatışmalar ışığında gerçekleştiği belirtildi.
İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suriye devlet televizyonu Elihbariyye haberine göre, "işgalci İsrail" güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü.
İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel