İsrail Ordusunun Suriye'deki Saldırısı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde düzenlediği saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu Elihbariyye haberine göre, "işgalci İsrail" güçlerinin Kuneytra'nın kuzeyindeki Tırınce köyünde bir eve düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.