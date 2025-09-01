İsrail Ordusunun Saldırısında 5 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneyinde seyir halindeki bir araca ateş açması sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Tammun kasabasındaki saldırısı sonucu aynı aileden 5 yaralının Tubas Devlet Hastanesine getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda başından vurulan babanın ağır yaralandığı, annenin orta, 3 çocuğun ise hafif yaralandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Kızılay ekiplerinin, Tubas'ın güneyindeki Tammun'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir araç içerisinde yaralanan 3 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden birinin başından, diğerinin omzundan, üçüncüsünün ise bacağından yaralandığı ifade edilirken, sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde ise İsrail ordusuna ait özel birliklerin Tammun kasabasına sızdığı dile getirildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde de İsrail özel kuvvetlerinin Tammun'a sızmasının ardından İsrail'in kente ek askeri takviye gönderdiği kaydedildi.