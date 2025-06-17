İsrail Ordusunun Saldırısında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıda en az 45 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, acil tıbbi yardım talebinde bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yardım bekleyenlere saldırısında en az 45 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin güneyindeki Tahliye Kavşağı yakınında yardım bekleyen sivillere saldırdığı belirtildi.

Saldırıda en az 45 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, ölenlerin cenazeleri ile yaralıların Nasır Tıp Kompleksine getirildiği kaydedildi.

Acil servislerin ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin çok üstünde çalıştığı da hatırlatılan açıklamada, oldukça kısıtlı imkanlar ve ilaçlarla sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığı paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, ilgili tüm kurumlara Gazze'ye acil tıbbi yardım desteği verilmesi çağrısını tekrarladı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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