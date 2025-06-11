İsrail Ordusunun Saldırısında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru'nda yardım bekleyen Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda en az 25 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Sağlık kaynakları, açlık çeken Filistinlilere yönelik saldırıların sürdüğünü bildiriyor.

İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.

Saldırıda en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
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