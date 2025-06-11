İsrail Ordusunun Saldırısında 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.