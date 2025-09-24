İsrail Ordusunun Saldırısı Sonucu Filistin Tıbbi Yardım Derneği Merkezleri Hizmet Dışı Kaldı

Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS), İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan genel merkezine düzenlediği saldırı sonrası hizmet dışı kaldığını duyurdu.

PMRS'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Tel el-Heva Mahallesi'nde sağlık hizmeti veren merkezi canice bombalandığı ifade edildi.

İki gün önce de Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde kuruma bağlı bir başka sağlık merkezinin daha İsrail saldırılarının hedefi olduğuna işaret edilen açıklamada, son saldırı sonucu oluşan yıkım nedeniyle ilk yardım merkezinin hizmet dışı kaldığı kaydedildi.

İsrail'in bu saldırılarla "tıbbi personel ve tesislerin korunmasını ve dokunulmazlığını garanti altına alan Cenevre Sözleşmeleri dahil tüm uluslararası hukuku ve anlaşmaları açıkça kasten ihlal ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu merkezin yıkılmasıyla birlikte, işgal ordusunun hedefi haline gelen Gazze Şeridi'ndeki tüm tıbbi yardım merkezleri hizmet dışı kaldı." ifadeleri kullanıldı.