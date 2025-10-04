İsrail Ordusunun Saldırıları: 3 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hem Batı Şeria'da hem de Kudüs'te vatandaşları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsrailli radikal yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne saldırarak Filistinlilere ait bir aracı ateşe verdiği aktarılan haberde, daha sonra İsrail askerlerinin de aynı köye baskın düzenlediği ifade edildi.

İsraillilerin saldırılarına tepki gösteren Filistinlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 gencin yaralandığı vurgulandı.

İşgal altındaki Kudüs kentinin kuzeybatısında yer alan Beyt Anan beldesinde de İsrail askerlerinin ateş açtığı belirtilen haberde, İsrail'in kurşunuyla yaralanan Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.