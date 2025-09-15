Haberler

İsrail Ordusunun Nebatiye'ye Hava Saldırısında 8 Sivil Yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk, 3'ü kadın toplam 8 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk ve 3'ü kadın olmak üzere 8 sivil yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildikleri kaydedildi.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
