İsrail askerleri, Nablus'a düzenledikleri baskında 2 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı, bir camiyi kuşatarak içeridekileri saatlerce alıkoydu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail'e bağlı özel birlikler Nablus'un Eski Şehir bölgesindeki Karyun Mahallesi'ne baskın düzenledi. Kısa süre sonra kent, farklı eksenlerden eş zamanlı şekilde kuşatıldı.

Eski Şehir sokakları ve Doğu Çarşısında yoğun şekilde konuşlanan İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yoğun ateş açtığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Luey Şaban ve Hamidu Zekkari isimli Filistinlileri gözaltına aldığı belirtildi.

5 Filistinli yaralandı, 15 kişi atılan gazdan etkilendi

Filistin Kızılayı, yaptığı açıklamayla baskında yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Buna göre İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaralandı, 3'ü tedavi için hastaneye kaldırıldı, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Ayrıca baskında kullanılan gözyaşartıcı gazdan etkilen 15 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Sabah namazına gidenler saatlerce alıkonuldu

Filistin Kızılayı'ndan yapılan başka bir açıklamada da İsrail güçlerinin Nablus kentinde bulunan Yasemin Mahallesi'ndeki Sattun Camisi'ni kuşattığı, sabah namazı için camide bulunan Filistinlileri saatlerce alıkoyduğu belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon sağlanarak camiden 12 kişinin çıkarıldığı aktarılan açıklamada, içerideki toplam kişi sayısına yer verilmedi.

Bir İsrail askeri hafif yaralandı

Öte yandan İsrail ordusu, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Nablus kentinde yürütülen askeri saldırı sırasında askerlere yönelik açılan ateş sonucu bir askerinin orta derecede yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, yaralı askerin tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ve ailesine bilgi verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için bölgede arama başlatıldığını da kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, baskının ardından Eski Şehir bölgesinin tamamen çekildi.

Gazze'ye 8 Ekim 2023'te saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınları, keyfi gözaltılar, mülklere zarar verilmesi ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesiyle tırmanış gösterdi.

Filistinli kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.