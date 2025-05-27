İsrail Ordusunun Nablus'taki Baskınında Filistinli Genç Öldürüldü

İsrail Ordusunun Nablus'taki Baskınında Filistinli Genç Öldürüldü
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İsrail ordusunun Nablus'taki baskınında, bir İsrailli keskin nişancı tarafından bir Filistinli gencin öldürüldüğü anların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Olay, işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıların bir parçası olarak dikkat çekiyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında İsrailli bir keskin nişancının Filistinli bir genci öldürdüğü ve yanındaki askerin sevinerek keskin nişancıyı tebrik ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere, Nablus kentinde bir binanın tepesinden Filistinli bir gencin hedef alınarak öldürüldüğü anlar yansıdı.

İsrailli keskin nişancının kalabalık arasında merdivenden inen Filistinli genci öldürmesinin ardından yanındaki askerin sevinerek arkadaşını tebrik ettiği görüldü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas, Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Ramallah, El Halil ve Beytüllahim kentlerine sık sık baskınlar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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