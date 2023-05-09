İsrail ordusunun Nablus baskınında meydana gelen patlamada bir İsrail askeri yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrail güçlerini taşıyan zırhlı araçların Nablus'tan geçişi esnasında patlama meydana geldi. El yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırıda bir İsrail askeri hafif yaralandı.

Filistin medyasına göre, Nablus bölgesinde etkin olan Filistinli silahlı grup "Aslanların İni", söz konusu saldırıyı üstlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin konvoyu geçtiği sırada bariyer olarak yola konulan bir çöp konteynerinin infilak ettiği görüldü.

İsrail güçleri, bir hafta içinde ikinci kez baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 12 Filistinliyi gerçek, 3 kişiyi de kauçuk kaplı mermiyle yaralamıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, Nablus baskınında hakkında yakalama kararı olan iki kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.