İsrail Ordusunun Nablus Baskınında 5 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskınında açtığı ateş sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan kısa açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaralandı. Ayrıca şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu 15 yaşındaki bir Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Kızılay ekipleri, yaralıları tedavi için hastaneye sevk etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusu birkaç yönden Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail ordusuna ait özel bir birliğin Rahibat Caddesi'ne sızması ve bir evi kuşatmasının ardından çok sayıda askeri araç bölgeye girdi.

İsrail ordusu, kent merkezindeki Şuheda Kavşağı bölgesinde Filistinli sivillere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus Belediyesi İtfaiye Merkezi ile Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu binasına da baskın düzenledi.

İsrail askerleri, baskın sırasında Filistinli sivilleri kısa süreli gözaltına alarak meydanda sorguladı.