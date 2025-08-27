İsrail Ordusunun Nablus'a Düzenlediği Baskın ve Artan Gerilim

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Nablus'a baskın gerçekleştiren İsrail askerleri, Eski Şehir bölgesini kuşattı, kente takviye birlikler yönlendirildi.

İsrail ordusu, bölge sakinlerini evlerinden çıkarmaya zorladı; boşaltılan evleri askeri karargaha çevirdi.

Ayrıca İsrail askerleri, kentin bazı mahallelerindeki Filistinlilerin evlerinde arama faaliyetlerine başladı.

İsrail ordusu ayrıca sabah saatlerinde El Halil, Beytullahim, Kalkilya kentlerine baskınlar düzenledi, bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 18 bin 500'ü geçerken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 10 bin 16 kişi hayatını kaybetti.