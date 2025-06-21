İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl'de bir motosikleti insansız hava aracı ile hedef alması sonucu 1 kişi öldü. Saldırının, 2024'teki ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden ihlallerin bir parçası olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'de bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına yer verildi.

İsrail ordusunun Bint Cubeyl'deki Biraşit beldesinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.???????

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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