İsrail Ordusunun Lübnan'daki İHA Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı hedef alarak düzenlediği İHA saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdi. Saldırının Hizbullah'a yönelik yapıldığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

Bir aracın hedef alındığı İHA saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Tebnin beldesinde bir Hizbullah mensubunu hedef aldığı iddia edildi.

Hedef alınan kişinin, Beyt Lif bölgesinde Hizbullah'a ait askeri altyapıyı yeniden inşa etmeye çalıştığı ve eylemlerinin İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatları ihlal ettiği öne sürüldü.

Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine 22 Ağustos'ta da İsrail tarafından İHA saldırısı düzenlenmiş ve bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
