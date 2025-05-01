İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir kamyonete düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in, Nebatiye'ye bağlı Meys el-Cebel ve Blida beldeleri arasında hurda toplayan bir aracı hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Haberde, İsrail'in söz konusu kamyoneti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da güneyde İsrail'in İHA'yla hedef aldığı araçta biri Lübnanlı ve 2'si Suriyeli, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

NNA, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Beka ve Hirmil bölgelerinde uçuş yaptığı bilgisini de paylaştı.

Öte yandan İsrail ordusuna ait İHA'lar, sabah saatlerinden beri başkent Beyrut'un güney bölgeleri üzerinden de uçuş yapıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.