İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Kişi Öldü

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısında 1 Kişi Öldü
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Saldırı, ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden ihlallerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye'de seyir halindeki bir hafif ticari aracı hava saldırısıyla hedef aldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu gün içinde Nebatiye vilayetine bağlı Arnun beldesinde de bir motosikleti İHA'yla vurmuş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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