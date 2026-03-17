İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırısında 1 Lübnan askeri öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nebatiye vilayetinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 1 Lübnan askerinin ölümüne ve 4 askerin yaralanmasına neden oldu. Bu saldırılar, Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısını 1 milyonu aşarken, İsrail'in son saldırılarında toplam 886 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde araçlarına düzenlediği saldırıda 1 Lübnan askeri hayatını kaybetti, 4 asker ise yaralandı.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kakaiyya el-Cisr bölgesine hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Araç ve motosikletle seyir halindeki 5 Lübnan Silahlı Kuvvetleri mensubunun hedef alındığı saldırıda, 1 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 141 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
