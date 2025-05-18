İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Hava Saldırısı: 2 Yaralı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir hafif ticari aracı hedef alarak hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri asker olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Bu olay, taraflar arasında 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında biri asker, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'in güneydeki Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun bölgesindeki kontrol noktasında bir hafif ticari aracı hedef aldı." denildi.

Söz konusu saldırıda bir askerin yaralandığı belirtildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde de İsrail'in bahsi geçen saldırıyı insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği ifade edildi.

İsrail'in İHA'yla bir hafif ticari aracı hedef aldığı saldırıda biri asker 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ayrıca İsrail savaş uçaklarının da ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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