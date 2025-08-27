İsrail Ordusunun Lübnan'daki Anaokuluna Düzenlediği Saldırı Görüntülendi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda, bir anaokulunda çocukların yaşadığı korku dolu anlar ortaya çıktı.

Lübnan basınında paylaşılan görüntülere göre, İsrail'in güneydeki Tebnin beldesinde düzenlediği hava saldırısı, El-Betül adlı anaokulu binasının yakınını hedef aldı.

Saldırı anında anaokulunda eğitim gören küçük çocuklar büyük bir şok yaşadı.

İsrail ordusunun saldırısıyla yaşanan patlama sesiyle çocukların ağladığı ve panikle anaokulunun içinde kaçıştığı görüldü.

Çocukların büyük bir korkuya kapıldığı ve ağlayarak kulaklarını kapattıkları, öğretmenlerinin de çocukları korumaya çalıştığı kameralara yansıdı.

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinin Tebnin beldesinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlemişti.

Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda bir Hizbullah mensubunun hedef alındığı iddia edilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, ülkenin güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.