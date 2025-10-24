Haberler

İsrail Ordusunun Lübnan'da Yaptığı İHA Saldırısında 1 Ölü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gün içinde yapılan diğer saldırılarda ise toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kentinde Kakaiyye Cisir- Batı Zotar yolunda akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç, İsrail ordusuna ait İHA tarafından hedef alındı.

Ateşkese rağmen yapılan saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail ordusunun gün içinde Nebatiye'de Tul beldesi yolunda seyir halindeki bir araca İHA ile düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Böylece İsrail'in bugün Lübnan'a yaptığı saldırılarda ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
