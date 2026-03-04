İsrail ordusu, karadan girdiği Lübnan'ın güneyindeki beldede bir kadını evinde alıkoydu

Lübnan'daki işgalini genişletme karar alan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Tel Nıhas beldesinde bir kadını evinde alıkoyduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri, dün girdikleri Tel Nıhas beldesinde bir kadının evinden dışarı çıkmasına izin vermedi.

Olay ardından ailenin, kadının serbest bırakılması ve güvenliğinin sağlanması için Lübnan ordusu, güvenlik güçleri ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) acil müdahale çağrısında bulunduğu kaydedildi.

İsrail ordusu son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek havadan saldırılar düzünlediği Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını da duyurmuştu.