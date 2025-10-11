İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırısında 1 Ölü, 7 Yaralı

İsrail ordusunun bir kez daha ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Musaylih bölgesini sabah saatlerinde savaş uçaklarıyla hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, saldırılar sonucu bir Suriyelinin yaşamını yitirdiği; ikisi kadın 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail savaş uçaklarının 10 hava saldırısı düzenlediği, bu saldırıların 6'sının Musaylih yolu üzerindeki dozer ve ekskavatör satış noktalarını hedef aldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle Musaylih yolunun tamamen ulaşıma kapandığı aktarıldı.

"Ekonomi bölgesine yönelik kapsamlı saldırı"

NNA'da yer alan haberde ayrıca İsrail ordusunun düzenlediği saldırının, Kasım 2024'teki ateşkesten bu yana Lübnan'da bir ekonomi bölgesini hedef alan "en büyük hava saldırısı" olduğu ifade edildi.

Saldırıda savaş uçaklarının bölgeye çok sayıda füze attığı, şiddetli patlamalar ve ciddi sarsıntı yaşandığı aktarıldı.

Kısa süre içinde dozer ve ekskavatörlerin de olduğu 300'den fazla aracın kullanılmaz hale geldiği; endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu ve park halindeki çok sayıda aracın da hasar aldığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda tamamen yıkılan alanın, Lübnan'daki en kapsamlı iş makineleri satış alanlarından biri olduğu; saldırının yol açtığı maddi hasarın yüz milyonlarca dolar olarak tahmin edildiği kaydedildi.

Yüksek gerilim hattında da zarara yol açan saldırıda patlamanın etkisiyle hedef alınan bölgeden yüzlerce metre uzaklıktaki çok sayıda ev, dükkan ve iş yerinin camlarının kırıldığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, "Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı" iddia edilen araçların hedef alındığı öne sürüldü.

Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesi ihlal ettiği savunuldu.

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.