Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı

Asya'da gerilim tavan yaptı! Hindistan'dan Pakistan'a füze saldırısı
'İmamoğlu'na suikast ihbarı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

İmamoğlu ile ilgili "suikast" iddiası! Emniyetten açıklama var
Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti

Eczacıbaşı ailesinin acı günü! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını duyurdu. 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı araçta bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Nebatiye kentinde seyir halindeki bir aracı hava saldırısıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada söz konusu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, dün de Lübnan'da hem doğudaki Suriye sınırını savaş uçaklarıyla bombalamış hem de güneyde bazı konteyner evlere saldırılar düzenlemişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küresel ısınma, ölümcül mantar hastalığını Avrupa'ya yayabilir

Ölümcül hastalık Avrupa'ya yayılabilir: Tedavisi son derece zor
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı

Mide bulandıran olay! Küçücük çocuğa cinsel istismarda bulundular
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.