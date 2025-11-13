İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait savaş uçakları gece saatlerinde, Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesindeki Hanuk bölgesi ile Sur kentindeki Tayrfalsiyye beldesinin batısını bombaladı.

Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.