İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit beldelerini art arda hava saldırılarıyla hedef aldı.

Haberde, Kefr Tibnit-Nebatiye el-Fevka otoyolunda, saldırı tehdidi nedeniyle bölge sakinlerinin ve çevredeki bazı mahallelerin boşaltılması üzerine Nebatiye ve civar beldelere doğru yoğun trafik oluştuğu aktarıldı.

Ayrıca, saldırılar sona erene kadar sivillerin güvenliği için Zavtar kavşağından Kefr Tibnit'e giden yolun kapatıldığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Kefr Tibnit ve Debbin beldelerindeki bazı noktalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde de bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 271 kişi hayatını kaybetti, 610 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.