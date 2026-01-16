İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyini hedef alan hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Sur kentinin Mansuri beldesinde bir kamyoneti hedef alan hava saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nebatiye'ye bağlı Meyfedun beldesinde de bir otomobilin İsrail hava saldırısıyla vurulduğu, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.???????